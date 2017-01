Blumberg Breitbandausbau macht Schule

Das Vorgehen Blumbergs beim Breitbandausbau ist anderen Orten nicht verborgen geblieben. Dass die Stadt für die Finanzierung einen Eigenbetrieb gegründet hat, macht andernorts wie in Triberg oder Furtwangen ebenso Schule wie die Idee, einen städtischen Mitarbeiter zum Breitbandbeauftragten zu ernennen.

Doch nicht überall läuft der Breitbandausbau so gut wie in Blumberg, wie die jeweiligen Rathauschefs mit Bedauern feststellen. Weil man auch andernorts vorwärts kommen will, erhielt Bernd Kühl bereits aus vier Kommunen in Baden-Württemberg die Anfrage, ob er nicht schauen wolle, woran es beim Ausbau harze. Doch der Angefragte lehnt dankend ab, er hält seiner Heimatstadt Blumberg die Treue. Ein Erfolgsgarant seien eben die guten Ortskenntnisse, die ihm in anderen Orten ebenso fehlen würden wie anderen Auswärtigen, die dorthin berufen würden.