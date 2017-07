Blumberg Brand im Pfarrhaus gemeistert

So begann am Freitagabend gleich ohne lange Vorreden die 24-Stunden-Übung der Blumberger Jugendfeuerwehren. Das brennende Pfarrhaus zu löschen war eine anspruchsvolle Aufgabe, bei der die Jugendlichen in vielen Belangen gefordert waren.

Jonas Rothermund hatte mit seinem Kollegen Jürgen Scheu aus Riedöschingen das Szenario entworfen, er teilte die anwesenden Jugendwarte den einzelnen Gruppen zu und gab jeder Gruppe eine Aufgabe, die sie zu erfüllen hatte.

Über einen Hydranten wurde die Löschversorgung aufgebaut. Imposant war der Aufbau einer Wassersperre zwischen dem Brandobjekt und dem Rathaus auf der anderen Straßenseite. Die Person im Gebäude wurden von vier Kindern auf einer Bahre ins Freie getragen.