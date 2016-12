Bei Blumbergs zweitgrößtem Arbeitgeber Metz Connect mit rund 500 Beschäftigten in Blumberg gab es etwas zu feiern. Firmengründer Albert Metz und Personalleiter Matthias Schmidt gratulierten persönlich mehreren Jubilaren im Rahmen einer Feierstunde, wie das Unternehmen mitteilte. Für 25 Jahre Treue wurden Rosemarie Glückler und Valentina Selenski, beide in der Produktion tätig, geehrt. Thomas Geisser, Mitarbeiter im Werkzeugbau, kann auf 20 Jahre zurückblicken. Die Jubilare erhielten als Dank für die langjährige Treue zum Unternehmen persönliche Präsente von der Geschäftsleitung. Metz Connect stellt Datennetzwerkkomponenten her und lieferte beispielsweise für die neue Elbphilharmonie in Hamburg die passiven Anschlusskomponenten. Foto: Lutz