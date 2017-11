Der Schwarzwaldhof in Blumberg feierte mit seinen Beschäftigten die zehnjährige Zugehörigkeit zu Edeka-Südwest und ehrte bei dieser Gelegenheit seine Betriebsjubilare. Das Fest wurde in Form eines Betriebsausflugs gefeiert, wie die Geschäftsleitung mitteilt. In drei Bussen ging die Reise nach Schwärzenbach auf den Haberjockelshof. Dort wartete eine Erlebniswanderung mit sportlichen Herausforderungen auf die Ausflügler. Die Feier fand schließlich in der dortigen Festscheune satt. Neben einem Grillbuffet bestand die Möglichkeit, Tischkicker oder Bullriding zu spielen oder das Tanzbein zu schwingen. Die Kollegen waren von diesem Fest begeistert. In diesem Rahmen wurden auch die Betriebsjubilare 2017 geehrt. Für zehn Jahre gewürdigt wurden: Ronny Bausch, Herbert Katzinger, für 20 Jahre Galina Gatke und Jurij Gatke. Für 25 Jahre geehrt wurden Martin Fehrenbach, Joachim Hirt und Marion Karpinski. Seit 30 Jahren dabei ist Sieglinde Gitschtaler, Michaela Maier, Andreas Senn, Edith Steiner, Birgitte von Briel und Birgit Weh. Das Bild zeigt die Jubilare mit der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat (von links): Bereichsleiter Andreas Pöschel, Martin Fehrenbach, Joachim Hirt, Galina Gatke, Juri Gatke, Herbert Katzinger, Siglinde Gitschtaler, Birgit Weh, Michaela Maier, der Betriebsratsvorsitzende Ralf Willauer, Marion Karpinski, Ronny Bausch und Bereichsleiter Andreas Göhring. Foto: Urbanke