Blumberg Blumberg ist mehr als nur Arbeitsort­

Blumberg (blu). Blumberg sei für ihn und seine Frau Ruth längst mehr als nur Arbeitsort. "Wir haben hier geheiratet, wir haben uns ein Haus gekauft, wir fühlen uns hier wohl", erklärte der Bürgermeister. Blumberg sei ihre Heimat. Was gebe es Schöneres, als mit den Menschen hier die Zukunft zu gestalten und die Stadt weiterzuentwickeln.

Bei der Bürgermeisterwahl im Herbst trete er mit tiefster Überzeugung wieder an. Keller erhielt für seine Rede viel Beifall der rund 300 Besucher in der vollen Stadthalle.

Rückblick: Blumberg habe sich auch 2016 gut entwickelt, hatte Keller in seinem Rückblick erwähnt und die einzelnen Bereiche genannt: In der Wirtschaft hätten die Firmen Metz, Holzbau Fluck der Schwarzwaldhof und Straub millionenschwer investiert, dazu kamen der Neubau des Edeka-Marktes und des Drogeriemarkts Rossmann. In der Kernstadt sei vor Weihnachten der erste Abschnitt des Glasfasernetzes in Betrieb gegangen. Zollhaus und die restliche Kernstadt folgen dieses Jahr, danach die anderen Ortsteile.