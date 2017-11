Blumberg Blumberg erhält Streetworker

Der Entscheidung des Gemeinderats war eine längere Überlegungsphase vorausgegangen. Bereits am 7. Juli habe die Fachstelle Sucht dem Gremium die Rahmenkonzeption der Stadt Villingen-Schwenningen sowie das Konzept der mobilen Jugendarbeit vorgestellt. Auf das Konzept der Doppelstadt in Kooperation mit der Fachstelle Sucht, so heißt es, sei die Stadt Blumberg durch verschiedene Projekte gemeinsam mit der Sozialplanung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar gestoßen. Der Vortrag habe sie alle bestärkt, konzeptionell umzudenken.

Eine der Grundüberlegungen war, wie die Stadt Blumberg die Kinder Jugendlichen, die nicht durch die Sozialarbeit in den Schulen eingefangen werden können, durch spezielle Konzepte auf der Straße erreichen könne. "Wir möchten zukünftig nicht nur auf die Einrichtung unseres Jugendhauses bauen, sondern mobile Jugendarbeit/Streetwork in Blumberg installieren, die Jugendlichen auf der Straße, an Ihren Treffpunkten aufsuchen und ins Gespräch kommen", schreibt Daniela Götz. Ebenfalls von Vorteil sei die Möglichkeit, Zuschüsse des Landes für den Bereich der mobilen Jugendarbeit zu beantragen, bis zu 11 000 Euro pro Vollzeitstelle.

Mit Streetwork, also Arbeit auf der Straße, hatte auch Blumbergs früherer Stadtjugendpfleger Daniel Stengele (2000 bis 2011) begonnen, als er am 13. September 2000 begann. Recht schnell fand er dann in der Alten Schule in der Friedhofstraße ein erstes Domizil, im Jahr 2001 folgte dann der Umzug in die ehemaligen ESB-Räume in der Vogtgasse, die die Jugendlichen selbst gerichtet hatten. Nach einer größeren Renovierung von Jugendlichen mit den Eltern folgte dann im Dezember 2006 der Umzug in das ehemalige Aussiedlerheim im Gewann Dämmlewiesen. Nach Daniel Stengeles Weggang Ende 2011 stand das Jugendhaus "Malibu" ein Jahr lang leer. Ab Januar 2013 betrieb das Kinder- und Familienzenrum Villingen-Schwenningen (KiFaz) per Kooperationsvertrag mit der Stadt Blumberg das Jugendhaus, zunächst durch Daniela Schüle und Sarah Braun, später leitete Daniela Schüle das Jugendhaus. die Stadt zahlte dem KiFaz 58 000 Euro im Jahr.