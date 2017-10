Blumberg Blauer und roter Kerl werden Freunde

Zum Auftakt durfte dabei natürlich eine Vorlese-Geschichte in Form eines kleinen Theaterstückes nicht fehlen, das die jungen Zuhörer in seinen Bann zog. Dabei stritten sich ein roter und blauer Kerl, die jeweils auf einer Seite eines großen Berges wohnten, darüber, ob der Tag gehe oder die Nacht komme, bis sie schließlich feststellten, dass Beide recht hatten und ihr Disput völlig unnötig war. Die Kinder bekamen so als Moral mit auf den Weg, dass es sich vor einem Streit immer lohnt, miteinander zu reden. Bei der anschließenden Dorfrallye mit verschiedenen Spielstationen konnten die Sprösslinge als Team Punkte sammeln, die anschließend in einen Schatz in Form von Süßigkeiten eingelöst wurden. Nach einer gemeinsamen Stärkung mit Kuchen und Knabbereien lauschten die Kinder gespannt den beliebten vorgelesenen Pixibüchern und bastelten hübsche Schlüsselanhänger aus Freundschaftsbändchen, die sie als Andenken an einen gelungenen Fredericktag mit nach Hause nahmen, der allen viel Spaß gemacht hatte und Kinderaugen leuchten ließ.