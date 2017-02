Blumberg Blauer Stein geht als guter Gastgeber in die Geschichte ein

Das Wetter spielte hervorragend mit, die Besucher strömten an beiden Festtagen zu allen Umzügen in Scharen und genossen das bunte und friedliche Treiben auf der Narrenmeile im Dorf sowie in und um die Kompromissbachhalle.

Dabei hat sich der Narrenverein um seinen Vorsitzenden Arthur Effinger als hervorragender Gastgeber präsentiert. Von der Infrastruktur mit Parkplätzen, Toiletten und Verpflegungsständen über die Dekoration gemäß dem Motto "Fluch der Karibik" bis hin zu einem Bühnenprogramm sowie der guten Ausschilderung aller wichtiger Stationen im Dorf passte einfach alles. Dies war nur möglich, da das zehnköpfige Organisationskomitee mit Arthur Effinger, Stefan Wehrle, Nico Gleichauf, Christian Straub, Niklas Greitmann, Wilhelm Scheyer, Doris Meilhammer, Christina Greitmann, Heike Rocha dos Santos und Michael Weber sich während der gesamten Vorbereitung von deutlich mehr als einem Jahr als eingespieltes Team erwies und stets an einem Strang zog mit dem gemeinsamen Ziel, das Jubiläums-Großereignis für alle Beteiligten zu einem tollen Erlebnis zu machen. Doch zu einer guten Planung gehört eine mindestens ebenso gute Umsetzung, und so trugen letztlich alle Vereinsmitglieder, die gesamte Vereinsgemeinschaft und auch benachbarte und befreundet Vereine sowie die Riedöschinger Bevölkerung mit ihrer Unterstützung zum Gelingen des Jubiläums bei.

Die Häuser waren schön geschmückt und die Vereine in den Besenwirtschaften hatten sich allerhand einfallen lassen, um die zahlreichen Gäste mit Leckereien in ihren Zelten und Lauben zu verwöhnen. Arthur Effinger stand die Freude an beiden Tagen ins Gesicht geschrieben und er zeigte sich stolz und dankbar über das, was Riedöschingen gemeinsam auf die Beine gestellt hat. Auch Bürgermeister Markus Keller war beim Zunftmeisterempfang sowie beim Jubiläumsumzug voll des Lobes und hob das gelungene Miteinander der Vereine hervor, das in Riedöschingen präsentiert wurde.