Blumberg "Blauer Stein" feiert 44. Geburtstag

Blumberg-Riedöschingen. Effingers Blick gilt vorwiegende dem Jubiläumsfest. Am 11. und 12. Februar feiert der Narrenverein sein 44-jähriges Bestehen. Schriftführer Nico Gleichauf machte deutlich: Die Aktiven hätten sich bei der jüngsten Kampagne in bester Verfassung und guter Laune befunden. Sie sorgten für fastnachtliche Unterhaltung und nahmen an vielen Umzügen teil. An ein paar Tagen übernahmen die Narren das Sagen in Riedöschingen.

Über die Einnahmen und Ausgaben berichtete Kassenverwalter Christian Straub. Es sei unter dem Strich nicht viel übrig geblieben. Der Verein habe aber zum Glück Rücklagen. Die Kassenrevisoren bestätigten die gute Führung der Finanzen. Bei den Neuwahlen, geleitet von Ortsvorsteher Robert Schey, gab es für die kommenden zwei Jahre kaum Veränderungen. Narrenpräsident Arthur Effinger wurde von den über 40 Aktiven einstimmig im Amt bestätigt. Sein Vize blieb Stefan Wehrle. Ebenso bestätigt wurden Kassierer Christian Straub und Schriftführer Nico Gleichauf. Michael Weber und Vanessa Fuhrer vertreten Kassierer und Schriftführer. Heiko Dewert und Eduard Greitmann sind die neuen Beisitzer. Bestätigt wurden auch die Kassenprüfer sowie die Gruppenleiter der "Vulkangeister" und der "Steinmännle", das Jugendleiterteam und die Narrenräte.

Hochkarätige Ehrungen für langjährige Mitglieder