Blumberg Blasmusik begeistert Senioren

Blumberg-Epfenhofen. Der Seniorennachmittag sei für Epfenhofen wichtig, betonte Ortsvorsteher Markus Rösch am Sonntag im Bürgerhaus Biesental. Er überreichte den Landfrauen dafür eine Spende. Die Kommentalmusikanten erfreuten die Senioren unter Leitung von Elmar Klein mit populärer Blasmusik. Immer wieder klatschten die Gäste begeistert mit. Die Landfrauenvorsitzende Silvia Schwörer bereicherte den Nachmittag mit Witzen und las eine besinnliche Geschichte vor, die in das Thema Pflege einführte. Der Geschäftsführer der Kirchlichen Sozialstation in Blumberg, Markus Leichenauer, sprach über die vielfältige Tätigkeit der sozialen Einrichtung, die er jetzt im vierten Jahr führt. Die Tätigkeit der Helferinnen und Helfer werde im Stillen ausgeführt für Menschen, die nicht mehr alles selbst machen können. Es brauche allerdings viel Mut, die angebotene Hilfe anzunehmen. Die Arbeit verstehe sich ganz als Dienst am Menschen, betonte Leichenauer. Zur Pflege von Körper und Geist gehörten auch Gespräche. Die vor neun Monaten eingeführte Tagespflege werde sehr gut angenommen. Auf die zwölf angebotenen Plätze im gemütlichen Raum in der Seniorenwohnanlage Ob der Kehr kommen 40 ältere Menschen. Viele Menschen wüssten nicht, welche Ansprüche sie hätten. Das können sie unter anderem bei der Kirchlichen Sozialstation in Blumberg erfahren.