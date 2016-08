Blumberg. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 11. September, nimmt auch die Sauschwänzlebahn teil. Als Folge des deutsch-französischen Kriegs in 1870/71 wurde das Eisenbahnstrecke der Sauschwänzlebahn erbaut. Ab 1882 wurde sie als strategische Bahn zwischen Blumberg-Zollhaus und Weizen geplant und von 1887 bis 1890 von den großherzoglichen Staatsbahnen gebaut. Die Länge der Strecke beträgt 26 Kilometer. Sie überwindet eine Höhendifferenz von 230 Meter durch zahlreiche Ingenieurbauten. Die gleichmaßige Steigung von zehn Promille ermöglichte den Transport schwerster Geschütze. Die Sauschwänzlebahn hat Deutschlands einzigen Kreiskehrtunnel, deshalb gehört die Museumsbahn dem Förderprojekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz an. Die Sauschwänzlebahn hat am 11. September von 9 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Führungen gibt es um 9 Uhr und um 13 Uhr.