Blumberg Bernd Gehrke wird Sekretär des Erzbischofs

Bernd Gehrke stammt aus Blumberg und wurde 2010 zum Priester geweiht. Nachfolger Gehrkes als stellvertretender Leiter des Priesterseminars Collegium Borromaeum wird Thomas Stahlberger. Der 33-Jährige, der künftig unter anderem das Einführungsjahr für Priesteramtskandidaten verantwortet, war bislang als Priester in der Gemeinde March-Gottenheim tätig. Zudem arbeitet er an einer wissenschaftlichen Studie zur Seelsorge in Deutschland mit.

In Blumberg löst die Ernennung von Bernd Gehrke Freude aus. Seine Mutter Anita sprach von einer Überraschung. Die Ernennung zeige, dass die Verantwortlichen von den Qualitäten ihres Sohnes überzeugt seien, sagte sie.

Bernd Gehrke wurde 1980 in Donaueschingen geboren und wuchs in Blumberg auf. 2000 machte er in Donaueschingen sein Abitur. Von 2001 bis 2008 studierte er in Freiburg und München Theologie. Von 2008 bis 2010 leitete er sein Pastoral- und Diakonatspraktikum in der Seelsorgeeinheit Heidelberg-Süd, 2009 folgte die Diakonweihe in Oberkirch. 2010 wurde er in Freiburg zum Priester geweiht. Von 2010 bis 2013 war er Vikar in der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim, von 2013 bis 2014 war er Vikar in der Seelsorgeeinheit Offenburg-Ost.