Blumberg "Bergli-Hexen" setzen auf die Jugend

Blumberg/Riedböhringen. Die Bergli-Hexen waren, laut dem Bericht ihrer bewährten Schriftführerin Jana Kemmerling, in der abgelaufenen Fastnachtsaison wieder sehr aktiv.

Der Verein besteht mittlerweile aus 126 Mitgliedern. Darunter sind 30 Jugendliche. Auf fast zwanzig Veranstaltungen waren die "Bergli-Hexen" vertreten. Auch außerhalb der fünften Jahreszeit waren die Mitglieder an vielen Veranstaltungen befreundeter Vereine vertreten.

Sieben-Meter-Turnier: Eine gelungene Veranstaltung schafften die "Bergli-Hexen" mit ihrem Sieben-Meter-Turnier. So nahmen viele Mannschaften aus der Region an diesem sportlichen Event teil. Im ausführlichen Bericht des Kassierers Bernd Hubertus wurde bestätigt, dass die Altpapiersammlung eine willkommene Finanzspritze in die Kasse brachte. Mehrere Tonnen waren abgeholt worden. Viel Geld investierten die Mitglieder in die Anschaffung neuer Masken und Stoffe. Die Vereinskasse wurde von Roswitha Fehrenbach und Anette Bausch-Riesle geprüft und für einwandfrei befunden. Schließlich leitete Adelbert Fricker die Wahlen. Nach einem einstimmigen Votum wurden Uwe Weißhaar und Manuel Kienzler als Mitglieder im siebenköpfigen Vorstandsteam bestätigt. Neu ins Team wurde Ronny Schlegel gewählt. Desweiteren wurde der Schriftführerposten von Jana Kemmerling mit Jaqueline Hewer frisch besetzt.