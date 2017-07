Blumberg Bergli-Hexen haben die Nase vorn

Drei Stationen hatten der Vorsitzende Jürgen Meister und sein Team aufgebaut. Eine Station wurde um zwei weitere Disziplinen erweitert. Es sollte und wurde ein freundschaftlicher Wettstreit mit viel Spaß. So mussten die Teilnehmer ihre fußballerischen Fähigkeiten bei einer hohen und einer flachen Torwand beweisen. Fußbälle sollten möglichst nahe an eine Linie gebolzt werden, andere Hindernisse erforderten die Geschicklichkeit der teilnehmenden Riedböhringer. Zahlreiche Zuschauer feuerten ihre Favoriten an und freuten sich über manch gutes Gelingen.

Am Ende waren es die Bergli-Hexen, die die Nase vorn hatten. Sie hatten die Disziplinen mit der höchsten Punktzahl absolviert und durften mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Narrenrat den Siegespokal von Jürgen Meister in Empfang nehmen.

Auf dem dritten Platz landete der TTC Riedböhringen, gefolgt vom Musikverein, der Feuerwehr, den Landfrauen und den Schützen. Nach der Siegerehrung hieß es, das Ereignis zünftig zu feiern. Dafür hatte der Fußballverein Zelte, Stühle und Tische, sowie kleine Bartische im Freien aufgestellt, die ständig umlagert waren. Zwischenzeitlich hatte dann auch wieder König Fußball das Zepter in die Hand genommen.