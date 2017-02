Blumberg Beim Regionalwettbewerb erfolgreich

Blumberg (blu). Alle Schüler haben zwischen eineinhalb und sechs Jahren Klarinetten-Unterricht. Den vorigen Samstag werden Leni Nemsch, Svenja Bogenschütz, Hannah Parschau, Karla Baumgärtner, Jana Gleichauf, Hendrik Hess und Franziska Schey wohl lange in Erinnerung behalten. Für sie war es ihr großer Tag, sie nahmen am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Schramberg teil.

Regionalwettbewerb

Aus Musikschulen und Einrichtungen in den drei Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen kamen die Musikschüler zum Regionalwettbewerb nach Schramberg. Insgesamt waren es 323 Teilnehmer, weshalb der Wettbewerb, den die Musikschule Schramberg mit der Stadt Schramberg und der Sparkasse ausrichtete, auch an verschiedenen Schulen ausgetragen wurde.