Blumberg Beifall belohnt vier junge Musiker

Blumberg. Auf Einladung von Realschullehrerin Lina Fichtner gab das Klarinetten-Quartett Quatuor Flexible in der Sporthalle ein Konzert und an die 70 Schülerinnen und Schüler hörten hoch konzentriert klassische Musik. Auf dem Lehrplan für die Elfjährigen stehen zur Zeit Blasinstrumente und so passte alles perfekt zusammen.

Melodisch rhythmisch begannen die Musiker ihren Vortrag, um sich dann selber vorzustellen. Das Quartett besteht aus der Deutschen Julia Guhl, Leolün Planchon aus Portugal, Ashley Marques aus Frankreich und Ida Kaateras aus Norwegen an der Bassklarinette.

Musikalische Reise durch verschiedene Länder