Spannende Spiele gab es beim vierten Tischkicker-Turnier der Landjugend im Hondinger Gemeinschaftshaus. 26 Teilnehmer kämpften dabei an sechs Kicker-Tischen um Punkte und Sätze. Die Teams kamen aus Bräunlingen, Aasen, Ewattingen, Donaueschingen und Hondingen. Die Turnierleitung lag in den Händen von Laura Martin. Der Vorsitzende der Landjugend Hondingen, Fabian Martin (links), freute sich über die gute Resonanz an der Veranstaltung und überreichte den Erstplatzierten Pokale, Medaillen, Urkunden und Sachpreise. Die Plätze verteilen sich wie folgt: 1. Simon Spitz/Markus Knöpfle; 2. Roland Zülke/Klaus Hensler; 3. Robert Kiefer/Damiano Gallace; 4. Markus Pfeifer/Philipp Willmann. Foto: Bäurer