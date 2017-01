Neun Ausbilder des Ski-Clubs Nordhalden halfen in Waldau bei den Bambini-Kursen den kleinsten Wintersportlern das Skifahren zu üben. Trotz Schneefalls war die Stimmung bei den 13 Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren toll und die Begeisterung verdrängte die Kälte und den Schneefall. Die jeweils zweieinhalb Stunden Kurszeit vergingen wie im Flug. Am Sonntag bekamen alle "Skizwerge" ein kleines Geschenk und eine Teilnahmebescheinigung ausgehändigt. Ein weiteres Highlight beim Ski-Club Nordhalden ist der Lady-Day am Samstag, 11. Februar. Betreut werden interessierte Frauen durch die Männer im Skiclub. Anmeldungen sind ab 25. Januar bei Michael Gräble ab 18 Uhr unter Telefon 07736/92 25 14 möglich. Foto: Schautzgy