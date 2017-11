Blumberg Beeindruckende Frühgeschichte

Blumberg-Hondingen. "Wer von Euch hat noch Oma und Opa?". Schnell erreichte Martin Fetscher in der Hondinger Geschichtsausstellung die Grundschüler der Frobenius-Thomsin-Schule in Ried­öschingen. Fast alle Schülerarme gingen nach oben, einige hatten sogar noch die Urgroßmutter. Die ganze Grundschule, Rektorin Angelika Sitte und ihre Kolleginnen Martina Baschnagel und Elisabeth Bulitta waren in das Hondinger Pfarrhaus gekommen, wo sie Werner Bogenschütz, Karin Schwenk und Albert Keller vom Hondinger Arbeitskreis Geschichte empfingen. Von den 57 Jungen und Mädchen stammt fast die Hälfte aus diesem Ort. Martin Fetscher habe einen interessanten Teil der Ausstellung mitgestaltet, sagte die Rektorin.

Hondingen feiert dieses Jahr, wie andere Orte auf der Baar, darunter Pfohren, sein 1200-jähriges Dorfjubiläum, anlässlich dessen die Ausstellung entstand. Rechne man 30 Jahre pro Generation, hätten seither 40 Generationen in Hondingen gelebt, erklärte Fetscher. Doch eigentlich sei Hondingen viel älter.

Das zeige sich an Steinen, von denen die meisten im Raum Hondingen 150 Millionen Jahre alt seien. Besonders hob Fetscher einen Haifischzahn hervor, "das ist der berühmteste Fund von Hondingen". Wo komme der Haifischzahn her? Den habe niemand irgendwo abgelegt, der habe sich im Gestein befunden. "Früher war hier Meer", informierte Fetscher, ein Haifisch habe ganz tolle Zähne. Während die Menschen nur zwei Mal Zähne erhielten, passiere dies bei einem Haifisch 20 bis 30 Mal im Leben. Ein Haifisch verliere ständig Zähne, sie würden immer nach außen hängen und deshalb schneller wegfallen.