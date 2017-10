Blumberg Bayrischer Nachmittag mit fetziger Musik

Die Vorsitzende Inge Fluck bedankte sich bei allen Gästen und Aktiven für das gesellige Miteinander. Sie lud zur Adventsfeier am Mittwoch, 13. Dezember, in die "Linde" ein. Am Sonntag, 19. November, laden die Epfenhofener Landfrauen zu ihrem Seniorennachmittag, verbunden mit einem Vortrag über die Arbeit der Sozialstation Blumberg, ein.