in Volltreffer war der Bayerische Abend des Musikvereins Fützen am Freitag in der Buchberghalle anlässlich des traditionellen Oktoberfestes. Fein herausgeputzt mir Dirndl und Lederhosen wurde kräftig gefeiert. Verschiedene Musikverein und Kapellen sorgten für die musikalische Umrahmung. Schön fest zu stellen auch der Umstand, dass es ein Generationenfest war, denn Alt und Jung feierten gemeinsam. Foto: R. Müller