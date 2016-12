Blumberg Baumstümpfe lassen Wasser ansteigen

Renaturierung Zollhausried: Den Biber sehen die Angler als Freund. Er unterstützt gleichzeitig die Bemühungen des Naturschutzes um die Renaturierung des ehemaligen Torfabbaugebiets im Zollhausried, das seit 1885 als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. So haben Mitarbeiter der Fachhochschule Nürtingen 2011 im Auftrag der Oberen Naturschutzbehörde des Regierungspräsidiums Freiburg in das Entwässerungssystem sechs Holzspuntwände und zwölf Torfpfropfen einbringen lassen, damit der Wasserspiegel wieder steigt und das Moor nicht austrocknet. Wahrscheinlich waren das Anbringen der Holzspuntwände und der damit verbundene Anstieg des Wasserpegels Voraussetzung, dass der Biber überhaupt in das Zollhausried kam.

Die einstige Kulturfläche kommt wieder zum Vorschein. Der 50-jährige Detlef Bäcker, der in Blumberg Unter Zinnen aufwuchs, kennt das Gebiet noch aus seiner Zeit als Kind und sieht, was sich dort wieder entwickelt: "So langsam nimmt das Ried wieder richtigen Moorcharakter an." Die Aktivitäten des Bibers unterstützen diese Entwicklung. Dadurch, dass das Nagetier Baumstämme ins Wasser fallen lässt, "bilden sich zusätzliche Schutzzonen für die Fischbrut", schildert der Angelvereinsvorsitzende. Der Fischbestand erhole sich wieder schön.

Angelsportverein mit Entwicklung zufrieden

Besonders deutlich merken die Angler dies bei den Sommerlaichern wie Karpfen oder Schleie. Sie legen ihren Laich an Pflanzen unter Wasser ab. Sinkt der Wasserstand aber bis zum Laich ab, kann es passieren, dass der Laich austrocknet und die Brut abstirbt. Dieses Vertrocknen verhindert jetzt unser Freund der Biber", freuen sich Detlef Bäcker und seine Angelkameraden. Der Angelsportverein Blumberg kümmert sich mit seinen derzeit rund 40 Mitgliedern um drei Gewässer: An der Wutach im Achdorfer Tal zusammen mit den Achdorfer Fliegenfischern, sowie im Blumberger Zollhausried um zwei Seen: Um den Raffweiher, den die Vereinsmitglieder auch besetzen dürfen, und um den Merkelweiher: er ist ein Naturgewässer, hier dürfen die Angler auch nur an einer Seite angeln.