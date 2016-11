Blumberg Bald Entscheidung über Zollamt

Vernetzung: Zu diesem runden Tisch lud Imhof auch die Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg ein, gleichzeitig entstand der Kontakt zur Handwerkskammer Konstanz.

Kritik an Sparplänen: Dass der Schweizer Zoll beim Personal sparen sollte, war ein Hauptpunkt der Kritik. Die Kritik entzündete sich vor allem daran, dass beim aktiven Personal vor Ort gespart werden sollte und nicht bei der Verwaltung.

Belastung für die Wirtschaft: Von der Wirtschaft beidseits wurde kritisiert, dass die Unternehmen bei einer Schließung des Zollamts Bargen auf die Nachbarstellen Thayngen/Bietingen und Waldshut/Koblenz ausweichen müssten, das seien schon einfach rund 50 Kilometer mehr, was mehr Benzin und damit mehr Kosten, mehr Zeit und eine stärkere Belastung für die Umwelt bedeuten würde.

Die Kritik hielt an, ein Höhepunkt war der Aktionstag der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg am 6. April am Grenzübergang Bargen mit der IHK Bodensee-Hochrhein und Reutlingen und Verbänden aus der Schweiz wie Spedlogswiss, Abgeordneten und Vertretern des Kantons Schaffhausen, der Landkreise und der Kommunen beidseits der Grenze. Argument für den Erhalt: Gewerkschaftssekretärin Heidi Rebsamen, Zentralsekretärin der Zoll- und Grenzwachtgewerkschaft Garanto, kritisierte, dass auf Bundesebene ein so massives Sparpaket geschnürt werden müsse, habe auch mit einer Reihe von Fehlentscheidungen der bürgerlichen Mehrheit im Parlament zu tun. Der zivile Zoll habe allein voriges Jahr 21,7 Milliarden Schweizer Franken eingenommen, das seien ein Drittel der gesamten Bundeseinnahmen der Schweiz.

Der Bundestagsabgeordnete Thomas Dörflinger wies darauf hin, dass eine Schließung des Zollamts Bargen wieder mehr Verkehr Richtung Grenzübergang Waldshut/Koblenz bedeuten würde: Wenn zum Beispiel Handwerker aus Jestetten oder Hohentengen dorthin ausweichen müssten, wären alle Maßnahmen, die sie in Waldshut in den letzten Jahren für eine Verkehrsentflechtung auf den Weg gebracht hätten, "für die Katz".