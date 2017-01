Blumberg "Bäschili Glöckli" feiern ihren 22. Geburtstag

Die "Bäschili Glöckli" wurden am 14. Mai 1994 gegründet und Monika Biehler zur ersten Vorsitzenden gewählt. Sie führte den Verein bis 2004.

Damals zählte der Verein 20 Gründungsmitglieder. Davon wirken heute noch zwölf Narren aktiv mit. Der Narrenverein ist seit 2006 Mitglied in der Schwarzwälder Narrenvereinigung und hat heute 53 Aktive, davon 17 unter 18 Jahre. Der Ruf: "Bäschili Glöckli", ertönt bei vielen Veranstaltungen und Umzügen. Seit 2004 ist Hildegard Eisele Zunftmeisterin. Der Name "Bäschili Glöckli" beschreibt zwei Eigenarten, die auf den Namensgeber der Hondinger Narrenfigur passen: Der letzte Nachtwächter auf der Baar, ein Schneider, läutete mit einer Sturmglocke Alarm. In Hondingen dürfte dies, so wird vermutet, eher ein Glöcklein gewesen sein – daher "Glöckli". Als "Bäschili" tituliert man in Hondingen gemeinhin den Basteltrieb eines Menschen. Und ein Bastler war der letzte Nachwächter auch, der laut Überlieferung defekte Uhren reparierte – so war die Hondinger Narrenfigur geboren. Die Maske ist freundlich und trotzdem närrisch.