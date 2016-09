Ein 60-jähriger Autofahrer verursachte am Dienstag kurz nach 23 Uhr auf der B 27 bei Riedböhringen einen Unfall und flüchtete anschließend zu Fuß. Wie die Polizei mitteilt, überfuhr der Mann zunächst eine Verkehrsinsel an der Abzweigung nach Riedböhringen und prallte dann mit dem Wagen gegen die Leitplanken. Dabei wurde auch ein Verkehrszeichen beschädigt (Bild). Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Am Auto und den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Ohne sich um den verursachten Unfall oder um den beschädigten Opel zu kümmern, entfernte sich der unverletzt gebliebene Mann zu Fuß vom Tatort. Die Polizei konnte den Flüchtenden ausfindig machen. Ein Alkoholtest verlief positiv. Foto: Horn