Blumberg Auto wird bei Unfall auf B 27 völlig demoliert

Ersten Informationen zufolge war der Opel-Fahrer gegen 23.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Blumberg unterwegs. An der Abfahrt Riedböhringen Ost wollte der Fahrer dann abbiegen. Dabei kam er aus bislang ungeklärten Gründen auf die Verkehrsinsel, schanzte über diese und knallte daraufhin in die Leitplanken.

Der Opel bohrte sich unter die Leitplanke und wurde von einem Verkehrshinweisschild gestoppt. Der Fahrer konnte selbst aus dem demolierten Fahrzeug aussteigen und blieb unverletzt. Da eine alkoholische Beeinflussung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er auf das Polizeirevier Donaueschingen gebracht.

Die Feuerwehr Hüfingen musste an die Einsatzstelle ausrücken und die Leitplanke entfernen. Weiter musste das Verkehrshinweisschild abgeschraubt werden. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.