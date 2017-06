Blumberg Ausschüsse tagen weiter öffentlich

Blumberg. Nachdem der Antrag der CDU gescheitert ist, bleibt es dabei, dass Bürgermeister Markus Keller entscheidet, welche Themen er öffentlich oder nichtöffentlich vorberaten wissen will. Um seine Parteifreunde nicht zu verärgern, betonte er gleich mehrmals die Subjektivität seiner Entscheidung, gegen den Antrag zu stimmen.

Ganz genau hatte die CDU vorgesehen, alle Themen, bei denen der Gemeinderat das letzte Wort hat und über die in dem Gremium sowieso öffentlich diskutiert wird, in den Ausschüssen ohne Beteiligung der Bürger und der Presse vorzuberaten – um so den Gemeinderat zu stärken und über komplexe Sachverhalte in Ruhe entscheiden zu können. Außerdem wollte sie den lokalen Politikbetrieb so effizienter machen und doppelt geführte Auseinandersetzungen vermeiden.

CDU-Fraktionschef Dieter Selig ahnte, dass die Gemeinderatsmehrheit den Antrag der CDU durchfallen lassen wird. Anders als üblich verzichtete er darauf, den Vorschlag zu begründen.