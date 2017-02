Blumberg Ausgelassene Narretei am Schmutzigen

Ausgelassene Stimmung herrschte bereits am Vorabend in Hondingen bei der 21. Black-Out-Party der Landjugend im Gemeinschaftshaus. Bei heißen Hits feierte so mancher in den Morgen.

Auch Achdorf machte da keine Ausnahme. Dort entmachteten die Narren Ortsvorsteher Hans-Peter Mess, der sich dann insgeheim auch zu freuen schien über ein paar freie Tage.

Die Randenwölfe behielten am Schmutzige Dunnschtig in Nordhalden-Neuhaus alles im Auge. Bei den Beamten im Zollamt erfuhren sie dann Ernüchterndes: Für den Stromausfall beim Nachtumzug in Nordhalden zum Narrentreffen im Januar sei das Zollamt verantwortlich gewesen.