Rund 40 Gäste nahmen am Ausflug des VdK-Ortsverband Blumberg nach Todtnau zur Nahrungsmittel-Firma Asal teil. Sie erhielten Informationen zu dem Betrieb und den Produkten, inklusive Verkostung. Außerdem besichtigten sie die Produktionsräume der Firma. Im Anschluss ging es weiter nach Menzenschwand in das bekannte Café- und Bergbeizle "Zum Kuckuck". Hier wurde zur Kaffeezeit das reichhaltige Angebot so richtig genossen. Der nächste Tagesausflug des VdK Blumberg ist am Dienstag, 19. Dezember. Dann steht ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Konstanz an. Wie immer sind Gäste herzlich willkommen. Foto: Steger