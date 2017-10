Blumberg Aufwertung für die Eichbergschule

Die Schüler der Eichberg Grundschule freuen sich über eine Kletterwand, an der sie ihren Bewegungsdrang austoben können. Am Dienstag übergaben Bürgermeister Markus Keller und der Blumberger Geschäftsstellenleiter der Sparkasse Schwarzwald-Baar, Wolfgang Wehrle, das Spielgerät an Schulleiter Sven Schuh.