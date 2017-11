Blumberg Auf Wanderer warten viele Touren

Blumberg. Das Wanderopening war erstmals auf dem Schluchtensteig. Im kommenden Jahr wird der inzwischen international bekannte Schluchtensteig zehn Jahre alt. Dann geht es zwei Tage lang dort zu Fuß rund. Für den 5. Mai ist eine zweistündige Wanderung angesetzt, am 6. Mai ist der Schwarzwaldverein vier Stunden über Stock und Stein unterwegs.

"Das neue Gipfelbuch auf dem Buchberg findet großen Anklang", berichtete die Vorsitzende. Seit Juli diesen Jahres haben sich ausgesprochen viele Wanderer, darunter auch Kinder, aus nah und fern eingetragen. "Die Einträge sind durchweg positiv", freute sich Monika Recktenwald. Auch Leute aus anderen Nationen haben sich dort verewigt. Mit zwei Schildern wurde die Wegführung auf dem Ostweg zwischen Hondingen und Blumberg von Blumberger Vorstandsmitgliedern verbessert.

Das neue Wanderprogramm bietet 22 Touren an. Die Donnerstagstermine wurden vermehrt. Dazu kommt ein Ausflug des Bezirks zum Weihnachtsmarkt bei den Vogtsbauernhöfen am Sonntag, 17. Dezember. Die Teilnehmer fahren mit dem Zug nach an und wandern dann ein Stück. Monika Recktenwald wurde im Oktober als Bezirksvorsitzende des Schwarzwaldvereins wiedergewählt. "Unsere Aktivitäten können sich sehen lassen", meinte sie. Der Schwarzwaldverein ist auch bei Blumberg-On-Ice dabei. Als nächster Termin steht die Fackelwanderung im Randenwald am Samstag, 20. Januar, an. Weitere Wanderungen gehen rund um den Hohentwiel, nach Rothaus oder rund um Donaueschingen.