Blumberg Auf Tobias Weber folgt Ali Nizam

Die derzeit 23 Aktiven sowie vier Jugendspieler waren im vergangenen Jahr mit drei Herren- sowie einer Jugendmannschaft auch über den eigentlichen Spielbetrieb mit Vor- und Rückrunde, Weihnachtsturnier und Vereinsmeisterschaften hinaus aktiv. Vor allem die betriebene Besenwirtschaft während der Narrentage trug zur positiven Entwicklung des Kassenstandes bei, wie Kassierer Christian Wehrle berichtete, woraufhin die Kassenprüfer Stefan Wehrle und Andreas Hribar den beiden Kassierern eine einwandfreie Kassenführung bestätigten.

Die vier Jugendspieler seien sehr erfolgreich, wie Jugendwart Norbert Bumiller informierte. In der vergangenen Runde wurden sie in der Kreisklasse A Meister und belegen in der aktuellen Runde in der Bezirksliga fünften Platz. Nach einigen Abgängen und dem nächstes Jahr bevorstehenden Wechsel von zwei Jugendspielern zur Herrenmannschaft soll wieder verstärkt versucht werden, neue Nachwuchsspieler für das Tischtennisspiel zu begeistern, damit weiterhin eine Jugendmannschaft gemeldet werden kann. Als Anregung wurden die Werbung an Schulen sowie die Ausrichtung eines Hobbyturniers genannt. Die aktuellen Trainer Norbert Bumiller, Dieter Reichle und Siegfried Just wünschen sich ab der neuen Runde weitere Verstärkung, um einen reibungslosen Trainingsbetrieb am Montag und Freitag zu gewährleisten, wozu sich drei Spieler bereit erklärt haben.

Als nächste Termine stehen die Vereinsmeisterschaften am 15. Dezember sowie die Weihnachtsfeier am 17. Dezember an.