Blumberg Auf Kreuzfahrt im Bürgerhaus Biesental

Blumberg-Epfenhofen (gs). Die Zunft zeigte in einem bunten Reigen lustige Ereignisse auf den Kreuzfahrtschiffen Concordia und Aida. Für Stimmung sorgte das Duo Montana mit Martin und Markus. Kapitän Benny Oschwald hieß die närrische Crew willkommen. Dann zeigte der Narrenverein den bewegungsreichen Tanz der Matrosen. Engelchen und Teufelchen waren sich im folgenden Sketch auch im Bett nicht einig. Die Putzfrauen Nicole & Nicole zogen richtig vom Leder. Mit einem wilden Tanz rund um die Titanic begeisterte die Jugend. Der Unterschied von Frauen und Männern beim Duschen erfuhren die Besucher im nächsten Sketch. Anschließend waren sich Natalie und Jessie als Urlaubspaar auf dem Kreuzfahrtschiff nicht einig, wann sie auf der Terrasse frühstücken sollten. Acht Schnecken zeigten ihre Berufswünsche. Wie vielseitig Holz im Haushalt einsetzbar ist, demonstrierten Natalie & Jessi. Beim Schiffsfrauenarzt war erstaunlich, was Frauen so alles lesen. Bei einer Videoeinspielung amüsierten sich die Gäste über das Verlegen von Glasfaserkabeln in Epfenhofen. Lustige Geschichten alter Weiber erzählten Tanja und Silvia. Statt Vanilleeis gab es wegen Gedächtnisschwäche Wiener Würstchen. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt von Conchita-Marlene Wurst. Das Epfenhofener Urgestein Marlene Rudolf musste ihren köstlichen Auftritt wiederholen. Zum Abschluss hüpften die Schnecken zu indischen Klängen gekonnt über die Bühne.