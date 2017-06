Blumberg "Auf geht’s RieHo, auf geht’s!"

Blumberg-Riedöschingen/Hondingen. Mit diesem zweiten Platz qualifizierte sich das Team für die Relegationsspiele in die Bezirksliga. Gegen den Vizemeister der Kreisliga A1, Hajduk Villingen, kann die SG am Sonntag, 19. Juni, ab 15 Uhr in Hondingen mit einem Heimsieg den ersten Schritt für den Aufstieg machen.

Beide Mannschaften kennen sich aus zahlreichen Duellen

Aus zahlreichen Duellen von gemeinsamen Kreisliga-B-Zeiten kennen sich die beiden Mannschaften bereits bestens. "Wir haben in den vergangenen fünf Jahren gegen die spielstarken Villinger nie verloren", betont der sportliche Leiter des SV Hondingen, Oliver Gilly.