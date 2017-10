Blumberg Auf den Spuren des Doggererzabbaus

Exkursion: Damit die Schüler auch nachvollziehen, was sie bauen, lud Jürgen Mahler mit dem Geschichtsverein und der Weiherdammschule am Mittwoch und Donnerstag zu zwei Exkursionen ein. Am Mittwoch ging es zunächst zum Eichberg und Stoberg. Beim Schützenhaus zeigte Rolf Grießhammer von der Blumberger Schützengesellschaft den Schülern den ehemaligen Stolleneingang, der weitgehend zu ist und der derzeit von viel Herbstlaub gesäumt wird. Am gegenüberliegenden Stoberg besichtigten sie den dortigen Stolleneingang, der heute auf dem Grundstück von Metz Connect liegt.

Heimatforscher Bernhard Prillwitz, der 2011 mit seinem Kollegen Dietrich Reimer die viel beachtete Doggererz-Ausstellung zur 750-Jahr-Feier Blumbergs auf die Beine gestellt hatte, erklärte den Schülern anhand eines Plans die Lage. "Da war das Sprengstofflager, das musste gut gesichert werden mit einer Eisentüre, damit keiner Dynamit klaut." Der frühere Rektor a.D. der Weiherdammschule weiß genau, wie er Schüler begeistern kann.

Am Donnerstag führte die Exkursion zum Südwerk. Die Schüle sahen noch die Reste zweier Pylonen von der Förderbrücke über das Ried. Bei der Firma Kreuz Hartchrom zeigte sie Firmengründer Werner Kreuz persönlich, was von den Gebäuden, die früher die Doggererz AG genutzt hatte, noch steht. Wobei das Gebäude, wo früher der Schmelzofen war, heute von der Firma Oloflex genutzt wird. Die Schüler besichtigen auch oberhalb der Firma Kreuz Hartchrom den einstigen großen Drehrohrofen, der so genannte Lurgiofen, und nahmen auch ein Stück gefundene Schlacke mit.

Informationen zum Blumberger Heimat- und Geschichtsverein gibt es bei Karl-Heinz Trüby, Telefon 07702/1672.