Zur Feier des 20-jährigen Bestehens ihres Weinlädeles in Achdorf erfreuen Bettina und Rolf Bäurer am Samstagabend ihre Gäste mit einem lustigen Abend in der Dorferlebnisscheune Nordhalden. Das Trio Reinhold, Jessica und Jennifer Fetscher aus Schopfheim unterhält das Publikum aus der Umgebung mit einem bunten Abend unter dem Titel "Zähnefletschereien mit Familie Fetscher". Für das Catering sorgt Henry Schröter aus Hondingen/Epfenhofen mit seinem siebenköpfigen Team. Das Weinlädele wurde 1996 gegründet, um die Dorfstruktur zu stützen, nachdem es keinen Laden mehr gab. Foto: Suttheimer