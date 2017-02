Blumberg Auch beim Nachtumzug wird kräftig gefeiert

Blumberg-Riedöschingen. Nach dem Stellen des Narrenbaums am Samstagmorgen, einem Kinderumzug und dem unterhaltsamen Nachmittag für die Senioren und den Nachwuchses kam die Geburtstagsparty zum 44. Bestehen des Narrenvereins Blauer Stein so richtig ins Rollen. An die 30 Gruppen sorgten beim Nachtumzug durch die Riedöschinger Straßen für einen ersten Höhepunkt der beiden Narrentage.