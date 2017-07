Blumberg Aselfingen feiert im Hagenstall

Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. An drei verschiedenen Ständen mit den Themen "Schwarzwaldhiisli", "Donautropfen" sowie "Norden trifft Süden" werden verschiedene Biersorten von Brauereien wie Waldhaus, Fürstenberg, Rogg, Becks und vielen weiteren geboten. Neben Pils und Weißbier gibt es auch außergewöhnliche Craftbiere. Wer keine Lust auf Bier hat, kann sich in der Weinlaube bedienen. Ein Höhepunkt wird sicher das Setzen einer Hopfenpflanze zum Festauftakt.

Am Freitag beginnt der Feier­abendhock, um 18.30 spielt der Musikverein Hondingen, um 20 Uhr der Musikverein Randen und ab 22 Uhr Musikverein Schönenbach. Am Sonntag ist Hopfensonntag: Um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen mit dem Musikverein Behla, im Anschluss spielt der Musikverein Lausheim. Zum Festausklang erklingt Unterhaltungsmusik mit Friedrich. Zum Mittagessen lockt Ochs am Spieß, zum Angebot gehören Kaffee und Kuchen und ein buntes Kinderprogramm.