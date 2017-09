Blumberg Arbeitsunfall fordert fünf Verletzte

In einem Produktionsraum eines Unternehmens zur Herstellung von Fleischwaren in der Waldshuter Straße waren Mitarbeiter einer Reinigungsfirma gegen 19.20 Uhr mit Fußbodenreinigungsarbeiten beschäftigt. Während der Tätigkeit fiel einem 58-Jährigen in einem Moment der Unachtsamkeit ein Gebinde mit Reinigungsflüssigkeit um. Der Reiniger vermischte sich in der Folge mit einer bereits auf dem Boden aufgebrachten anderen Reinigungsflüssigkeit. Dabei entstanden salzsäurehaltige Dämpfe, die bei insgesamt fünf Personen Atemwegsbeschwerden hervorriefen.

Der Produktionsbetrieb musste vorübergehend eingestellt und die Räumlichkeiten belüftet werden. Nach erster Einschätzung dürfte kein Sachschaden entstanden sein. Die unter Atemnot leidenden Mitarbeiter wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in die Klinik nach Donaueschingen gebracht.