Blumberg Arbeitsreiche Jahre im kommunistischen System erlebt

Nach Kriegsende besuchte sie in Temeswar das Gymnasium in der Klosterschule. Nach dem Abschluss 1948 und der Enteignung des Klosters arbeitete sie bei einem Korbflechter, um zum Familienunterhalt beizutragen. In einem schulischen Sonderkurs bereitete sie sich neben der Berufstätigkeit auf die Ausbildung zur Erzieherin vor, dann folgte eine vierjährige Fachausbildung. Lange Jahre war sie in ihrem Beruf tätig, darunter auch in Moritzfeld, woher ihr Mann Johann Harti stammte. Und sie erinnert sich: "Es waren Bauvorhaben im Haus notwendig geworden und alle halfen mit, sogar der Bürgermeister, der war als kleiner Bub auch schon bei mir im Kindergarten." Arbeitsreiche Jahre waren es, nicht einfach in einem kommunistischen System für das Ehepaar und zwei Töchter kamen zur Welt.

1980 entschieden sich die Eltern von Maria Harti, nach Deutschland überzusiedeln und sie folgte 1984 mit ihrer Familie nach Bietigheim, wo schon Eltern und Geschwister wohnten. Bis zum Rentenalter war sie berufstätig und seit 21 Jahren lebt sie nun in Blumberg.

"Wir haben eisern gespart, das Haus gekauft, und nun bin ich hier zu Hause", sagt Maria Harti zufrieden. Aber noch etwas hat das Leben der alten Dame gravierend geprägt, die Malerei. Viele Bilder in ihrem Haus sprechen von ihrer künstlerischen Intensität. In Blumberg stellte sie als Gast im Rahmen der Kunstausstellungen aus, sie zeigte ihre Arbeiten in der "Scheffellinde" und mit den eindringlichen Kohlportraits "Blumberger Köpfe" hatte sie in den Räumen der IBKK-Galerie Molnar eine gut besuchte eigene Bilderschau. Augenprobleme machen das differenzierte Malen zur Zeit mehr als schwierig, und doch entstand als bislang letzte Arbeit farbintensiv und abstrahiert ein neues Bild "Meine zerrissene Seele". Es ist eine bildnerische Darstellung ihres Lebensschicksals. Im Kreise ihrer Familie wird Maria Harti ihren Geburtstag in Rottweil feiern und mit allen Besuchern gratulieren auch fünf Enkelkinder.