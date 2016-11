Blumberg Anwohner haben großes Interesse

Die Bauabschnitte: Der Ausbau des Netzes erfolge jetzt in den Bauabschnitten "Norden eins" mit dem Blumberger Neubaugebiet "Ob dem Baumgarten" und "Steigäcker" und "Süden eins" mit Scheffelstraße und Winkel.

Der Zweckverband bestehe seit dem 20. März 2014. Als Mitglieder sind alle 20 Gemeinden des Schwarzwald-Baar-Kreises und der Landkreis selbst eingetragen. Ein beratender Ausschuss mit 13 Experten ist eingegliedert. Der Vorsitzende ist Landrat Sven Hinterseh.

Netzentwicklung vorgestellt: Jochen Cabanis stellte die Netzentwicklung im Schwarzwald-Baar-Kreis vor, besonders die in Blumberg. Der Standort des Netzbetreibers Felix Stiegeler ist in Brigachtal. In Schonach sei bereits die Netzinbetriebnahme seit dem 9. Juli 2016 perfekt, so die Botschaft. Anhand einer Skizze erläuterte Cabanis den Interessierten die Möglichkeiten der Verlegung und kam auf die Kostenfragen zu sprechen. Ein guter späterer Service ist gewährleistet, hieß es. Die Hausanschlussverträge sollten nunmehr bis zum 12. Dezember 2016 bei der Stadt Blumberg vorgelegt werden. Angestrebt werde eine Beteiligung von weit über 50 Prozent, die bisher in die Kernstadt auch gewährleistet sei. Bei der Stadt Blumberg gibt es weiteres Informationsmaterial, darunter auch die Nutzertarife im schnellen Internet.