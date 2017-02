Blumberg Antrag der Realschule voll befürwortet

Der Geschäftsführende Schulleiter Timo Link, Rektor der Weiherdammschule, sah das anders. Sie, die Lehrkräfte, kämen an ihre Grenzen. Er sei an allen Schulen und durch die Frühförderung auch an allen Kindergärten. Es gebe Eltern, "die sind mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert". Zum Teil arbeiteten sie Schicht, die Kinder müssten auf kleinere Geschwister aufpassen, kämen unausgeschlafen, ungewaschen und hungrig in die Schule. In Blumberg gebe es wegen seiner Randlage nicht so viele Unterstützungs-Angebote, die seien mehr in Donaueschingen oder Villingen. Sie in der Weiherdammschule hätten darauf reagiert, kochten an drei Tagen in der Woche Mittagessen und hätten drei Tage Ganztagsangebote, auch über eine Kraft, die ein Freiwilliges Soziales Jahr leiste, was die Schule berappe.

Der Gemeinderat stimmte f ür den Verwaltungsvorschlag.