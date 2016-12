Blumberg Anton Zenner­ ist in vielen Bereichen daheim

Da er keine Lehrstelle bekam, er wollte eigentlich Frisör werden, arbeitete er einige Zeit in der Landwirtschaft und später dann in der Taschentuchweberei Lauffenmühle, die damals ab 1951 im Aufbau begriffen war. In dieser Zeit begann sich Toni Zenner auch parteipolitisch und gewerkschaftlich zu betätigen.

In zahlreichen Vereinen der Stadt engagiert

Als 25-Jähriger begann er seine Tätigkeit bei der Firma Teves, wo er bis zu seiner vorzeitigen Verrentung im Jahr 1986 blieb.

Mit 57 Jahren heiratete er seine Hildegard, mit der er bereits acht Jahre zusammen gelebt hatte.

Der Jubilar engagierte sich in zahlreichen Vereinen. Darunter in der Narrengesellschaft, im Saarlandverein, Siedlerbund, bei den Eichbergwanderfreunden, dem Knappschaftverein und beim VdK. Seine politische Heimat ist bis heute die SPD.

Mit zunehmenden Alter hat sich Anton Zenner aus etlichen Vereinen und Einrichtungen, darunter auch die IG Metall, abgemeldet.

Den Sozialdemokraten hält er nach wie vor die Treue. Aus gesundheitlichen Gründen muss Toni Zenner jetzt auf viele Aktivitäten verzichten. Zusammen mit seiner Hildegard lebt er in einem ehemaligen Siedlungshaus, das im Laufe der Jahre zu einem Schmuckstück umgebaut wurde, wo er bereits mit seinen Eltern und Geschwistern wohnte.

Viele Blumberger werden sicherlich ihrem Toni heute zum Geburtstag gratulieren.