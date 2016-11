Blumberg An Pfingsten vor 50 Jahren hat es richtig gefunkt

Mit noch einer Schwester wuchs Berthold Sauter in Kommingen auf. Er besuchte nach dem Schulabschluss die Landwirtschaftliche Berufsschule in Blumberg und danach noch zwei Winterhalbjahre die Landwirtschaftsschule in Donaueschingen.

Als Nebenerwerb führte er die elterliche Landwirtschaft weiter, dazu kamen Berufstätigkeiten im Baugewerbe, im Sägewerk und Fabrikarbeit. Aus Ewattingen stammt Ehefrau Hilda. Hier ging sie mit noch vier Geschwistern zur Schule. Nach Schulende besuchte die damals junge Frau die Hauswirtschaftsschule in Bonndorf. Danach war Hilda Sauter in der elterlichen Landwirtschaft tätig. Bei einer Tanzveranstaltung in der Bräunlinger Stadthalle lernten sich die beiden kennen. "Pfingstmontag war es und es hat sofort gefunkt," sagt das Paar unisono und lacht bei der schönen Erinnerung. Getraut wurden die Sauters am 26. November 1966 in der Stühlinger Klosterkirche und zogen in Kommingen in die Hegaustraße 19. Zwei Kinder wurden geboren. Zur Landwirtschaft kam später die Versorgung der Schwiegereltern dazu. Erst nach Aufgabe der Landwirtschaft begann Hilda Sauter eine eigene Berufstätigkeit und ist auch jetzt noch stundenweise tätig. Trotz vieler Arbeit brachten sich beide Eheleute in die Dorfgemeinschaft ein. So ist Berthold Sauter im Komminger Seniorenclub "Weißkopfadler" und in der Altersmannschaft der Feuerwehr Kommingen engagiert. Er ist Gründungsmitglied des Musikvereins und dirigierte zwölf Jahre das Blasorchester. Seit bald fünfzig Jahren singt Ehefrau Hilda im Kirchenchor und ist langjähriges Mitglied bei den Landfrauen.

Noch weitere gemeinsame Hobbys verbinden die Eheleute. So fahren sie im Sommer Motorroller und verbringen jedes Jahr eine erholsame Woche in Südtirol. Fest integriert in die Urlaubsplanung ist auch Fahrradfahren im Kaiserstuhl. "Da ist es nicht so bergig", erläutern sie und sind noch prima fit.