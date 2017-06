Blumberg Am Kirchberg wird groß gefeiert

Blumberg-Riedböhringen. In zahlreichen Sitzungen wurde vom Ortschaftsrat und den Vereinsvorsitzenden ein Rahmenprogramm zusammengestellt, das am 17. und 18. Juni auf dem Dorffest rund um den Kirchberg in Riedböhringen zu sehen sein wird. Ortsvorsteher a.D. Lothar Degen wird die Besucher durch das Programm führen.

Unter dem Motto "Eine kulinarische Reise durch Europa" bieten die Vereine verschiedene Spezialitäten aus ganz Europa an.

So wird vom Schützenverein die deutsche Küche serviert. Italienische Köstlichkeiten können beim Musikverein genossen werden. Die Landfrauen werden ihre Gäste mit Speisen aus Österreich verwöhnen.