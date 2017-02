Der der DRK-Altkleidercontainer in der Nähe der Garagen der DRK-Einsatzfahrzeuge in der Kirchstraße in Blumberg bietet derzeit den Anblick einer Müllkippe. Vor den Containern haben Einwohner ihren Hausmüll, darunter vergammelte Matratzen, Plastikmaterial, alte Koffer und Taschen, jede Menge Säcke mit Lumpen und Müllresten abgeladen. Inzwischen sind Teile von Kleinmöbeln dort gelandet. Total verschmutzte Jacken und Hosen liegen herum. Ein jammervoller Anblick für die Bewohner der Kirchstraße und Passanten. Der Stadtverwaltung ist dieser Zustand bekannt, war im Vorzimmer von Bürgermeister Markus Keller zu erfahren. Mit dem Roten Kreuz wurde Verbindung aufgenommen. Von dort wird man sich der Sache annehmen, hieß es. Vor Ort war gestern auch Sabine Eichler, Bereitschaftsleiterin des DRK-Ortsvereins Blumberg. "Wir werden heute noch auf dem Platz für Ordnung sorgen", sagte Eichler. Sie beklagte auch, dass rücksichtslose Bürgerinnen und Bürger immer wieder ihren Müll im Bereich der Container abladen. Mitglieder der Ortsgruppe entsorgten den Müll. Derzeit liege jede Menge Müll in ihren Garagen. Darunter sogar Messer. Hinweise auf die Täter, die wegen "wildem Müll" belangt werden können, nimmt das Rote Kreuz entgegen. Die Verursacher müssen gegebenenfalls die Kosten für die Entsorgung übernehmen. Foto: Baltzer