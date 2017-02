Blumberg DRK-Container werden zum Schandfleck

Blumberg - Der der DRK-Altkleidercontainer in der Nähe der Garagen der DRK-Einsatzfahrzeuge in der Kirchstraße in Blumberg bietet derzeit den Anblick einer Müllkippe. Vor den Containern haben Einwohner ihren Hausmüll, darunter vergammelte Matratzen, Plastikmaterial, alte Koffer und Taschen, jede Menge Säcke mit Lumpen und Müllresten abgeladen.