Blumberg Als der Kanzler zu Besuch war

Doch der Umschwung kommt. 1971 wird Alfred Bausch zum Vorsitzenden gewählt und Stefan Scherer zu seinem Stellvertreter. In den frühen 70er-Jahren macht sich die CDU auf den Weg, das politische Ruder in Blumberg zu übernehmen – und es bis heute nicht mehr aus der Hand zu geben. Bei den Kommunalwahlen 1975 erreicht die Partei mit fast 52 Prozent die absolute Mehrheit im Gemeinderat und hat 17 der 26 Sitze. 1977 wird Annelotte Pfaff-Canisius als Beisitzerin in den CDU-Vorstand gewählt, ebenso als Schriftführerin in den Kreisvorstand. Alfred Bausch gibt den Vorsitz 1979 an Stefan Scherer ab. Im März desselben Jahres richtet Stefan Scherer einen Protest an den Bundesvorsitzenden Helmut Kohl in Bonn bezüglich der nicht enden wollenden Personaldiskussionen. Der spätere Bundeskanzler antwortet persönlich. Im Oktober 1979 wird in Blumberg die Junge Union gegründet, die sich nach einigen Jahren wegen Rücktritten und Wegzug wieder auflöst. 2006 erlebte sie einer Neugründung, um wenig später wieder in der Versenkung zu verschwinden.

Im Mai 1982 kommt Ministerpräsident Lothar Späth zu einem CDU-Familienabend nach Blumberg. Anlass ist eine großartige Mitglieder-Werbeaktion im Land Baden-Württemberg, und der damalige Ministerpräsident will mit seinem Besuch ein Dankeschön sagen an alle daran Beteiligten. Aus der CDU in Blumberg werden Stefan Scherer und Annelotte Pfaff-Canisius mit einem persönlichen Buchgeschenk ausgezeichnet. Im November 1982 beantragt der Ortsverband Hondingen die Übernahme in den Stadtverband Blumberg. Im April 1983 startet der Blumberger Ortsverband eine Aktion zur Beschaffung von Ausbildungsplätzen, die äußerst erfolgreich verläuft. Dafür gibt es im Juni 1983 landesweites Lob durch Ministerpräsident Lothar Späth, der dieses Modell zur Nachahmung empfiehlt. 1984 wird diese Aktion wiederholt und bringt ebenfalls hervorragende Resultate, gewürdigt durch die Landesregierung mit einem Besuch des damaligen Wirtschaftsministers Rudolf Eberle in Blumberg. Gymnasium – ja oder nein? Diese Frage war in den 1980er-Jahren akut. Der damalige Kultusminister Gerhard Mayer-Vorfelder kam auf Einladung der CDU nach Blumberg.

Der Besuch des bekannt trinkfesten Gerhard Mayer-Vorfelder endet mit einer Nachfeier im Zollhauser Kranz. Die Partei-Chronik hält dazu fest: ""Wir sangen die halbe Nacht deutsche Volkslieder, und der Kultusminister konnte alle Strophen auswendig." Die Minister-Visite bescherte der Komminger Musik bei einem Heimspiel der VfB Stuttgart einen Auftritt im damaligen Neckarstadion.

Um den Jahrtausendwechsel herum vollzieht sich bei der CDU ein Generationswechsel, zunächst in der Partei, mit etwas Verspätung auch in der Gemeinderatsfraktion: Die sogenannten "jungen Wilden" um Thomas Pfeiffer, Reinhold Engesser und Rudolf Fluck begehren gegen die alteingesessenen Partei-Granden um Stefan Scherer und Ewald Gut auf. 2002 wird für sie zu einem bewerkenswerten Jahr. Nach langen Diskussionen innerhalb des Vorstands und persönlichen Gesprächen mit der Stadtverbands-Stellvertreterin Annelotte Pfaff-Canisius, die dieses Amt seit 1979 (mit Ausnahme von 2,5 Jahren als Vorsitzende) bekleidete, entschließt sich Stefan Scherer, nicht erneut für den Parteivorsitz zu kandidieren. Auch Annelotte Pfaff-Canisius zieht sich aus der Parteispitze zurück. Der Konflikt Alt gegen Jung lodert später noch einmal auf: Als drei CDU-Räte eine eigene Fraktion bilden und daraufhin ein Parteiausschlussverfahren gegen sie in die Wege geleitet wird.

Wenn ein CDU-Mitglied in der 70-jährigen Stadtverbandsgeschichte hervorgehoben gehört, dann ist das Stefan Scherer, der nicht nur Ehrenbürger ist, sondern auch Bundesverdienstkreuzträger und Ehrenvorsitzender seiner Partei. "Macher, Machtmensch und Blumberger Patriot" hieß es treffend zum 70. Geburtstag von Scherer.

Wenn die Union am Samstag, 29. Oktober, ihren 70. Geburtstag feiert, dann ist es Stefan Scherer, der auf sieben Jahrzenhnte CDU in Blumberg zurückblicken wird.