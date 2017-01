Blumberg Alois Gscheidlehält Publikum den Spiegel vor

Blumberg-Epfenhofen. Dem Sportverein ist es gelungen, den schwäbischen Kaberettisten Marcus Neuweiler alias "Alois Gscheidle" mit seinem neuen Programm "gscheid, gscheider, Gscheidle" zu verpflichten. Mit verschiedenen Personen, die Gscheidle auf die Bühne bringt, hält er dem Publikum in einfachen Alltagsszenen den Spiegel vor: Als Hausmeister sorgt er für schwäbische Zucht und Ordnung im Haus, bei einer Erkältung gibt er sich sterbenskrank, als Hausfrau kümmert er sich um die Müllsortierungsproblematik,und am Ende des Tages geht er in seine geliebte Singstunde. Aus einem scheinbar unerschöpflichen Fundus schlüpft Gscheidle für jede Rolle immer wieder in neue Kostüme und wechselt gleichzeitig in sekundenschnelle den Charakter. Nirgends kann man "schwäbisch" als Lebenseinstellung schneller lernen und verstehen als bei Alois Gscheidle. Eintrittskarten im Vorverkauf im Vereinslokal Linde in Epfenhofen, Telefon 07702/91 34,und im Getränkehandel Weinka kosten 15 Euro.