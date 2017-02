Bei der Kinderfasnet in Hondingen präsentierten sich die Akteure im Gemeinschaftshaus in Hochform. Mit einem bunten Programm erfreuten die Landfrauen und die Spiele mit Clown Babsi sorgten für Kurzweil. Es gab viel zu lachen bei der Polonaise oder beim Ententanz. In einer Schatzkiste warteten Süßigkeiten auf die bunte Schar. Die Kindertrachtengruppe hatte mit einer Modenschau ihren Auftritt und der Musikverein unterhielt mit närrischen Klängen und spendierte einen Schokoriegel, die Ortsverwaltung versorgte alle mit Wurst und Wecken. Foto: Bäurer